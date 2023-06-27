أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم 27 من يونيو، أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير عبد محمود عبد عبيد (44 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 27 عامًا أمضى منه 22 عامًا منذ اعتقاله عام 2001، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية.

يعد الأسير عبيد، أحد أعضاء الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وتم نقله إلى عدة سجون، وشارك في عدة إضرابات جماعية، وتعرض للتنكيل والعزل.

والأسير رمزي محمد سالم أبو ريدة (34 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحكوم بالسجن 15 عامًا أمضى منه 14 عامًا منذ اعتقاله عام 2007.

الأسير محمد جميل كفايه (31 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 16 عاماً أمضى منها 7 سنوات منذ اعتقاله عام 2014.

الأسير المأمون غازي القيسيه (37 عاماً)، من الخليل المحكوم بالسجن 9 سنوات أمضى منها 5 أعوام منذ اعتقاله عام 2016م.