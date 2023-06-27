 لجنة دعم الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال للصحفي محمد منى من نابلس

استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، اعتقال الصحفي محمد أنور منى 41 عاما بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت لجنة الصحفيين في بيان لها إلى إن اعتقال الصحفي محمد منى يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 21 صحفياً.

واستهجنت اللجنة، تعرض الصحفيين للاعتقال والاستهداف، خلال تغطيتهم اقتحامات الاحتلال للبلدات والمدن الفلسطينية المحتلة، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي الفلسطيني محمد أنور منى (41 عاما) بعدما داهمت منزله في منطقة زواتا غرب نابلس.

وأشارت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين من خلال الاستدعاءات والتحقيقات والاحتجاز لساعات طويلة، إذ رصدت منذ بداية العام الحالي 2023 أكثر من 26 حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء، بهدف ثنيهم عن توثيق ورصد جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي المحتلة.

وذكرت اللجنة إلى أن الاحتلال وبعد اعتقال الصحفي محمد منى، يرفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 21 صحفياً، إذ لا يزال يعتقل في سجونه 10 صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و5 آخرين معتقلين إدارياً دون تهمة تذكر وتجديد الاعتقال الإداري لهم عدة مرات، و5 صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم.

يشار إلى أن الصحفي محمد أنور مني عمل مديرا لإذاعة “هوا نابلس” المحلية ومراسلا لوكالة قدس برس، أسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال سبع سنوات ونصف السنة.

