بالفيديو مشهد مهيب لتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:40 ص
27 يونيو 2023
توافد الحجاج إلى صعيد عرفات.jpg
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