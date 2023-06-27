دعاء يوم عرفة لأمي وأبي 2023- دعاء يوم عرفة مكتوب، يستحوذ هذا الموضوع على عمليات بحث كبير من المسلمين والمتابعين في الدول العربية والإسلامية؛ ونظراً لأن الوالدين هما من أسباب وجود الإنسان في الدنيا بعد الله عز وجل، فإن لهما واجب الدعاء من أبنائهم في هذه الأيام الفضيلة وخاصة في يوم عرفة الذي يعد خير يوم طلعت فيه الشمس على الدنيا، حيث من السنة الدعاء في هذا اليوم وهو من أيام الاستجابة للدعاء من الله عز وجل.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين وخاصة الأبناء بأفضل الأدعية للدعاء لأمهاتهم وأبائهم في يوم عرفة بالمغفرة والرحمة سواء كانوا أحياءً أم أمواتاً، كما نقدم لكم في هذا المقال: دعاء يوم عرفة لأمي وأبي 2023 في عرفة دعاء عرفة مكتوب، عل الله أن يتقبل من المسلمين دعاءهم وصلاتهم وتسبيحهم وتكبيرهم وتهليليهم.

دعاء يوم عرفة لأمي وأبي 2023

- ربي أرزق أُمي خمسه أمور: الصحه، وطول العمر، والجنة، وراحة البال، والرضا عني.

- أسالك ياربـي وأنت ربُ كلّ شـي الّا يغرب حضور أمـي وأبـي عن عيـني .. وأنت تعلم ياربـي أنهم روحـي.

- أتمنى أن يزور الفرح بيتنا دائمًا، أن تسعد أمي، أن ينال اخوتي كل ما يتمنوا، أن يرزقنا الله الهداية ويرضى عنا.

- اللهم أغفر لأمي وأبي … ولأهل ود أمي وأبي ..ولمن أحسن لأمي وأبي .. ولمن دعاء لهم …ولمن افرج عليهم وساعدهم وهون عليهم.

- اللهم هب لأمي وأبي عفوا وعتقا من النار ينجيهم ومقاما عاليا في الفردوس بعليين ونظرة لوجهك الكريم ترضيهم .

- يارب كما أكرمتني بهما أماً وأباً لا شبيه لهما فاكرمني بأن تقبل دعائي لهما ،اللهم إن أمي وأبي أحسنوا إليّ فجُد عليهم بإحسانك، وأفتح لهما أبواب جنتك الثمانية يتخيرون من أيهما شاؤوا.

- ربي أسالك أن تكتب لأمــي وأبي نصيبا من كل دعاء لنفـسي أو لأحد من خلقك و قبل بفضلك وإكتب لهمانصيبامن كل أجر لي كتبته سبحانك ربي إرحـمهماكما ربياني صغيرا.

- اللهم لاترد لأمي دعاء ولا تخيب لها رجاء ولاتسكن بجسدها داء وأدفع عنها البلاء وأستجب لها الدعاء واجعلها من السعداء.







دعاء يوم عرفة مكتوب:

- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعمُ بها واليقين الذي يريح القلوب.

- اللهم مع تلك النفحات الطيبة بيوم عرفة نسألك أن تجعل لنا من خشيتك ما يجعل بيننا وبين المعصية حائل، وأن تبلغنا طاعتك وترزقنا جنتك اللهم ارزقنا اليقين وهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بسمعنا وبصرنا والقوة ما احييتنا، اللهم اجعلنا من الوارثين واجعل ثأرنا على كل من ظلمنا نسألك يا الله أن تنصرنا على من عادانا وألا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

- اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن البخلِ وأعوذُ بك مِن الجبنِ، وأعوذُ بك مِن أنْ أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُرِ، وأعوذُ بك مِن فتنةِ الدُّنيا، وأعوذُ بك مِن عذابِ القبرِ.

- اللهم ارضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت.







