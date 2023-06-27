دعاء بصوت الشيخ السديس للرزق في يوم عرفة –أفضل دعاء للزرق 1444-2023

يبحث المسلمون في كافة انحاء العالم عن أفضل دعاء واكثرهم استجابة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادي الصعبة التي تمر بالعديد من الدول العربية ، ليكون يوم عرفة هو اليوم الفضيل تستجاب في الدعوات في هذا اليوم الفضيل .

نقدم لكم ابرز دعوات الرزق يوم عرفة 1444

إلهي في يوم عرفـة المبارك أسألك أن تسخر لي رزقي، وأن تعصمني عن الحرص والشقاء في نيله، اللهم ولا تجعله أكبر همي في الحياة الدنيا، وبسر لي من الرزق الحلال وعجلّ لي به يا رب العالمين.

اللهم في يـوم عرفـة يا باسط اليدين بالعطايـا، سبحانك يا مقسم الأرزاق لا تكلنا بالحوائج إلى أحدٍ غيرك يا ربنا، وأغننا بفضلك فإليك المستند وعليك المعتمد، يا رب العالمين.

إلهي في هذا اليوم العظيم توكلت عليك فارزقني واكفني بما لديّ من الرزق، اللهم وسخر لي الأرزاق ونجني يا ربّ من التعلق بحب الدنيا واستعملني ومالي بما يرضيك عني يا رب العالمين.

اللهم إنّي أسألك في يوم عرفـة أن ترزقني رزقًا واسعًا مدرارًا من الحلال الطيب، اللهم ولا تتعبني فيه ولا تضرني، اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدًا سواك يا رب العالمين.

ربنا يا مقيل العثرات وقاضي الحاجات، اللهم في هذا اليوم العظيم أسألك أن تقضي حاجتي وأن تفرج كرباتي، وأن ترزقني من الخير الكثير من حيث لا أحتسب يا أجود الأكرمين.

ادعية يوم عرفة لجلب الرزق

أدعية الرزق يوم عرفة من السنة النبوية الشريفة

“اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيئاً، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر”.

“اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تُعْطِيهُمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ”.

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني”.

أدعية مشهورة لجلب الرزق يوم عرفة 1444-2023

“اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك”.

“اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ”.

أفضل أدعية يوم عرفة لجلب الرزق مكتوبة

اللهم في هذا اليوم المبارك إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم قرب إلينا أرزاقنا ويسرها لنا، وأكثرها بفضلك وجودك يا رب العالمين.

اللهم أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم نسألك في يوم عرفة أن ترزقنا من المال والعافية والعلم الكثير يا رب العالمين.