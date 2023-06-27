كيف سيكون طقس فلسطين أول أيام عيد الأضحى 2023 كم درجة الحرارة في غزة أول أيام العيد

طقس فلسطين أول أيام عيد الأضحى 2023 كم درجة الحرارة في غزة أول أيام عيد الأضحى، يحل غدا الأربعاء 10 ذي الحجة 1444/ الموافق 28 يونيو 2023، عيد الأضحى المبارك 2023، ولأن عيد الأضحى قدم في فصل الصيف، فإن الفلسطينيين يبحثون الآن عن طقس فلسطين في أول أيام عيد الأضحى، ويتساءلون أيضا عن درجات الحرارة في العيد وهل ستكون الأجواء شديدة الحرارة أو معتدلة حتى يتمكن الفلسطينيون من تدبير أمورهم لاسيما عند زيارة الأقارب والأهل لتهنئتهم بالعيد.

كيف سيكون طقس فلسطين أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023

كيف سيكون طقس فلسطين أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، عيد الأضحى هو مناسبة عظيمة يحتفل فيها المسلمون عبر العالم، لكن درجات الحرارة تختلف من بلد إلى آخر وفق البيئة والبقعة الجغرافية التي يتواجدون بها، أما بخصوص فلسطين فإن عيد الأضحى حل عليها في فصل الصيف وارتفاع على درجات الحرارة الأمر الذي دفع الفلسطينيون للبحث عن درجات الحرارة في أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، وبدوره ينشر فري العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طقس فلسطين أول أيام عيد الأضحى 2023 كم درجة الحرارة في غزة أول أيام عيد الأضحى.

درجة الحرارة في فلسطين أول أيام عيد الأضحى 2023

درجة الحرارة في فلسطين أول أيام عيد الأضحى 2023، قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، إن الجو يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 الموافق يوم غد الأربعاء 28 يونيو 2023، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين في أيام عيد الأضحى 2023

طقس فلسطين في أيام عيد الأضحى 2023، أما ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 1444/ 2023، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، بينما في ثالث أيام العيد يكون صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.