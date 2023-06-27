ماذا تفعل المرأة الحائض يوم عرفة لكسب الأجر واغتنام هذا اليوم ، سؤال متداول لدى العديد من النساء اللواتي يحرمن من صلاة هذا اليوم الفضيل ، حيث يسعى المسلمون إلى اغتنام فضل يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة) لما له من اجر حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يثكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، وكالة فلسطين اليوم توضح افضل الاعمال التي يمكن للنساء القيام بها لكسب الاجر .

هل يضيع يوم عرفة على المرأة الحائض

الدعاء في يوم عرفة هو الخير، فيسعى المسلمون بالدعاء والذكر راجين الاستجابة من الله، فهو أحد الأيام التي يمنح الله لعباده فيها "نفحات" تُذهب عنهم سيئاتهم وتكفر ذنوبهم ويستجاب لهم فيها.

أحب الأعمال في يوم عرفة للحائض

هذا بالنسبة للمرأة الحائض في الحج، أما أحب الأعمال في يوم عرفة للحائض والنفساء بخلاف الصوم، تكون اغتنام بركة اليوم من خلال.

*الإلحاح في الدعاء.

*قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير".

*صلة الرحم.

*أداء الاعمال الصالحة (الكلمة الطيبة، الزكاة، الصدقة، إماطة الأذى، مساعدة الغير..)

*الصلاة على النبي الكريم.

*بمعنى أنها تختار من أفضل الأعمال في هذا اليوم ما يتناسب مع كونها حائض او نفساء وتقوم به.