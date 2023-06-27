مشاهدة وقفة عرفات بث مباشر 1444-2023.. بث مباشر وقفة عرفه الان اليوم، يوم عرفة هو يوم الـ 9 من شهر ذي الحجة، ويعتبر من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة.، فيه يقف الحجاج على جبل عرفة أو صعيد عرفات، وأن الوقوف بيوم عرفة يعتبر أهم أركان الحج، ولعظمة هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى يرغب المسلمون من لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج إلى مشاهدة وقفة عرفة بث مباشر على صعيد عرفات للصفون بالمشهد المذهل الذي يتمنى كل مسلم أن يكون فيه.

بث مباشر وقفة عرفه 2023

بث مباشر وقفة عرفه 2023، ويهتم عشرات الآلاف من المسلمين مشاهدة وقفة عرفة بث مباشر وتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج 1444- 2023، إذ بدأ ضيوف الرحمن بالتوجه والصعود على جل عرفات من فجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، ويرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة وقفة عرفات بث مباشر 1444-2023.. بث مباشر وقفة عرفه الان اليوم.

وقفة عرفة مباشرة 1444 من الحرم المكي

وقفة عرفة مباشرة 1444 من الحرم المكي، وعن تفاصيل مكان وقفة عرفة، يقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، وبحسب السلطات السعودية، فإن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة بلغ أكثر من 1.6 مليون حاج، بينما توقعت وزارة الحج أن يصل العدد الإجمالي للحجاج هذا العام إلى نحو 2.3 مليون حاج، قادمين من نحو 160 دولة.





وقفة عرفة مباشرة 1444 من الحرم المكي

وقفة عرفة مباشرة 1444 من الحرم المكي، وصلت قوافل حجاج بيت الله الحرام، فجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023/ 9 ذي الحجة 1444 هـ، إلى جبل عرفة، لأداء ركن الحج الأعظم في مناسك الحج لعام 1444 هـ، وفي مشهد مهيب وجمع راج رحمة ربه وابتغاء مرضاته في هذا اليوم المبارك، يقف الحجاج على جبل عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، وسننقل لكم مشاهدة وقفة عرفات بث مباشر 1444-2023.. بث مباشر وقفة عرفه الان اليوم.