"مهجة القدس": الأسير عبد عبيد يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء 27-6-2023، أن الأسير المجاهد عبد محمود عبد عبيد (45 عامًا) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى 22 عامًا على التوالي في الأسر ودخل اليوم عامه الثالث والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت "مهجة القدس" في بيان لها، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/06/2001م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (27) عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

ويُشار إلى أن الأسير عبد عبيد ولد بتاريخ 03/10/1978م؛ وهو أعزب؛ وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، ويقبع حاليًا في سجن "نفحة" الصحراوي.