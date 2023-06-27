بالفيديو فلسطينيون يرددون تكبيرات العيد من المصلى القبلي بالأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:10 ص
27 يونيو 2023
فلسطينيون يرددون تكبيرات العيد من المصلى القبلي بالأقصى
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