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بالفيديو
فلسطينيون يرددون تكبيرات العيد من المصلى القبلي بالأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:10 ص
27 يونيو 2023
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