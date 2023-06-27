بث مباشر الحجاج يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في مناسك الحج

وصلت قوافل حجاج بيت الله الحرام، فجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023/ 9 ذي الحجة 1444 هـ، إلى جبل عرفة، لأداء ركن الحج الأعظم في مناسك الحج لعام 1444 هـ.

وفي مشهد مهيب وجمع راج رحمة ربه وابتغاء مرضاته في هذا اليوم المبارك، يقف الحجاج على جبل عرفة لأداء ركن الحج الأعظم.

ووفقًا للسلطات السعودية الرسمية فإن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة بلغ أكثر من 1.6 مليون حاج، بينما توقعت وزارة الحج أن يصل العدد الإجمالي للحجاج هذا العام إلى نحو 2.3 مليون حاج، قادمين من نحو 160 دولة.

وجبل عرفة يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 15 كيلو مترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر ب 4,10 كيلومترات مربعة.











