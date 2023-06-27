إصابات باعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس

أصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، الليلة الماضية، في اعتداءات للمستوطنين المتطرفين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من قرية دوما، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبة تعود لمواطن من قرية قصرة، وإصابة اثنين من ركابها، تم تقديم العلاج لهما ميدانيا.

وذكرت المصادر، أن مستوطنين لاحقوا مركبة قرب بلدة جماعين، جنوب نابلس، ورشوا ركابها بغاز الفلفل، ما أدى لإصابتهم بحروق في العيون.

يواصل المستوطنون الإرهابيون ارتكاب جرائمهم بحماية قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في مدن الشفة والقدس المحتلتين، ويلحقون الأذى والأضرار بممتلكاتهم وسط صمت عربي ودولي مريب.