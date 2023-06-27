أسعار الخضار والدجاج واللحوم في غزة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:30 ص
27 يونيو 2023
أسعار الخضار والدجاج واللحوم في غزة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023
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جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 على النحو التالي: -

بندورة                       2 شيكل

بصل                          2 شيكل

بطاطا بلدية                     2 شيكل

ليمون                        4 شيكل

خيار حمام                1.5 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        3 شيكل

فلفل حار                       2 شيكل

باذنجان                      1 شيكل

خيار بلدي                    2 شيكل

بنجر                        4 شيكل

لفت                           1 شيكل

جزر أحمر                   3 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 2 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               2 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري          4 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

ملوخية                   2 شيكل

دجاج                     11 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض    14 شيكل

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