بث مباشر وقفة عرفة 2023 - مشاهدة وقفة عرفة مباشر اون لاين

بث مباشر وقفة عرفة 2023 على تلفزيون المجلة ، وفي هذا اليوم المبارك الذي بشار فيه الملايين من الأشخاص على مستوى الوطن العربي بالصيام من اجل نيل رضي الله عزوجل بدأ الكثير في البحث عبر الانترنت من أجل الوصول إلى رابط البث المباشر لوقفة عرفة وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي نوضح من خلالها كامل التفاصيل الخاصة بهذا الامر إلى جانب دعاء يوم عرفة ونطلب من حضراتكم في المواصلة بالمتابعة الكاملة حتى النهاية وهو التالي :

بث مباشر وقفة عرفة 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم الرابط المباشر لوقفة عرفة 2023 ويترتب عليكم من بعد الان ا المواصلة في الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــا ، ولقد وضعنا لكم تردد القناة التي تعرض البث وهو في السطور التي تلي هذه الفقرة .

وقفة عرفة 2023 بث مباشر

ولقد وضعنا لكم تردد قناة المجلة التي تعرض بث مباشر لوقفة عرفة 2023 على القمر الصناعي نايل سات . وهو التالي: التردد: 12226. · الاستقطاب: رأسي. · الترميز: 27500. · التصحيح: 3/4. · التشفير: لا يوجد. · الجودة: HD.

مباشر وقفة عرفة 2023

كما ووضعنا لكم رابط تضمين من منصة اليوتيوب من مشاهدة وقفة عرفة 2023 بث مباشر

دعاء يوم عرفة للأمام الحسين

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم نص دعاء يوم عرفة للأمام الحسين وهو الآتي :

أولا: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ، وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ‏، وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ، حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ.

ثانيا: اللَّهُمَّ اجْعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي، وَالنُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَمَتِّعْنِي بِجَوَارِحِي، وَاجْعَلْ سَمْعِي وَبَصَرِي الْوَارِثَيْنِ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَأرني فيه ثاري ومآربي، وَأَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي.

ثالثا: اللَّهُمَّ اكْشِفْ كُرْبَتِي، وَاسْتُرْ عَوْرَتِي، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَاخْسَأْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْ لِي يَا إِلَهِي الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.

رابعا: إلهي! فَلَا تُحْلِلْ عليَّ غَضَبَكَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي سِوَاكَ، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي. فَأَسْأَلُكَ يا ربّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، وَكشفت بِهِ الظُّلُمَاتُ، وَصَلحَ به أَمْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، أَنْ لَا تُمِيتَنِي عَلَى غَضَبِكَ، وَلَا تُنْزِلَ بِي سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى قَبْلَ ذَلِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الَّذِي أَحْلَلْتَهُ الْبَرَكَةَ، وَجَعَلْتَهُ لِلنَّاسِ أَمَناً.

#يوم_التروية



تأهبو ليوم عرفه جهزو دعواتكم وأمانيكم خبئوا حوائجكم لهذا اليوم العظيم⁦♥️⁩⁦♥️⁩ pic.twitter.com/e1NZcNmAgV — ســــيــــلا (@r__r_9) June 26, 2023

تحميل دعاء يوم عرفة للأمام الحسين بصيغة PDF

وفي هذه الفقرة ارفقنا رابط تحميل دعاء يوم عرفة للأمام الحسين بصيغة PDF حيث يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا .

تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

وبعد هذه المقدمة على الفور وضعنا لكم رابط تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان مستجاب وهو الآتي :

أولا: في الدعاء الأول : اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه محمد – صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله.

ثانيا: في الدعاء الثاني : اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نور وفوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نور واجعل لنا نورا.

ثالثا: في الدعاء الثالث : اللهم انا نسألك الفوز في العطاء والقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء

رابعا: في الدعاء الرابع : اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك

خامسا: في الدعاء الخامس : اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك

سادسا: في الدعاء السادس : اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع ل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك، أو أن ينزل بي سخط لك العتبى حتى ترضى.

تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان بصيغة PDF

ويمكن لكم الان التعرف على رابط تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان مستجاب بصيغة PDF ويترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا .

ادعية يوم عرفة

فضل يوم عرفة

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان مستجاب بصيغة PDF نود ان نشير لكم الى فضل صيام يوم عرفة وهو الآتي: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ".

رسائل تهنئة عيد الاضحى 2023 رسمية

ولابد من جميع وافدي مقالاتنا من الاستمرار في قراءة بقية السطور التي توصلكم إلى هذه الرسائل أي المسجات حيث يمكن ارسالها عبر رسائل خاصة في التواصل الاجتماعي وأيضا على الهاتف وهي التالي .

أولا: بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى كل عام ونحن من الله أقرب، كما أسال الله ان يجعلنا من عتقاءه من النار وان يعيد علينا رمضان اعوام عديدة ونحن بصحة.

ثانيا: تتقدم إليكم أسرة “الاسم” أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يمن على أمتنا بالأمن والازدهار.

ثالثا: اقدم لكم جميعا اجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى السعيد تقبل الله منا ومنكم الطاعات.

رسائل تهنئة عيد الاضحى للأصدقاء

كما ونواصل معكم في شرح هذه المقالة ، والان يمكنكم بكل سهولة تامة من التعرف على أجل رسائل تهنئة عيد الاضحى للأصدقاء وكل ما عليكم هو المتابعة .

أولا: أصدقائي، كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

ثانيا: كم تمنيت العيد معكم، فالعيد لا يعتبر عيد الى برؤيتكم، وكل عام ونحن اقرب يا رفاق.

ثالثا: عيد أضحى مبارك صديقتي أعادة الله علينا وعليك بالخير والبركات، كل عام وانتِ بخير وفي أتم سعادة.

رابعا: بقلوب تملؤها المشاعر الصادقة كل عام وانتم بألف خير، ومبارك عليكم العيد وكل سنة وأنتم أصدقائي .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر وقفة عرفة 2023 على قناة المجلة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .