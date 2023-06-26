راصد جوي: الهواء العليل المائل للبرودة والمُنعش يزور اجواء البلاد الليلة والليالي المُقبلة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي ان تزور نسمات الهواء العليل المائل للبرودة والمُنعشة اجواء البلاد هذه الليلة والليالي المُقبلة.

وتوقعت الأرصاد الجوية ان يكون الجو يوم غدٍ الثلاثاء حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.