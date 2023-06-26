الملك عبد الله الثاني: لا تراجع عن موقف الأردن بالنسبة للقضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين، أنه "لا تراجع عن موقفه الشخصي وموقف الأردن" بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وخلال زيارته إلى لواء الرصيفة، ولقائه عددا من وجهاء وأبناء وبنات اللواء، جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه سيواصل القيام بواجبه تجاه الأهل في القدس وفلسطين لمساعدتهم وحمايتهم، والعمل على التصدي للمؤامرات التي تستهدفهم وتستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، مشددا على أنه "لا تراجع عن موقفي الشخصي وموقف الأردن" بالنسبة للقضية الفلسطينية و"واجبنا" الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات.

وأضاف الملك عبد الله: "نحن واعون للتحديات، ونعمل ليلا نهارا لحماية إخواننا الفلسطينيين".

من جهتهم، ثمن الحضور حرص الملك على المضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

ولفتوا إلى مساعي العاهل الأردني في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.