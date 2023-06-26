فرنسا تدين عنف المستوطنين "الاسرائيليين" والموافقة على بناء مستوطنات جديدة

أدانت فرنسا، اليوم الاثنين، "اعمال العنف التي يقوم بها مستوطنو الاحتلال والتي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم."

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان، نقلته "فرانس برس" إن "هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف". وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي" وأنه يغذي "التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن الحكومة الإسرائيلية من خلال الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة، "تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وتعرض للخطر حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم".

وحثت فرنسا من جديد الحكومة الإسرائيلية على "إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات" والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء "نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".