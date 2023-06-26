"لجنة الإفراج المبكر الإسرائيلية" ترفض الإفراج عن الأسير وليد دقة

رفضت لجنة الإفراج المبكر "الإسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين26/6/2023م، طلب الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة.

وبحسب قناة كان "الإسرائيلية"، فإن لجنة الإفراج المشروط "الإسرائيلية" قررت اليوم رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة.

وفي 31 مايو 2023 رفضت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ، الإفراج عن الأسير وليد دقة، وحوّلت قضيته إلى لجنة خاصة مسؤولة عن الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، علماً أن قرارها اليوم هو الثاني من حيث الرفض على طلب الإفراج.

يشار إلى أن الأسير دقة يعاني وضعا صحيا صعبا، ويقبع في سجون الاحتلال منذ 25 آذار/ مارس 1986، وحُكم بالسَّجن المؤبد مدى الحياة بتهمة مقاومة الاحتلال، ثمّ تمّ تحديدها بـ37 عاماً، وعام 2018، أُضيف عامان إلى حكمه ليصبح 39 عاماً.