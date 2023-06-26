هيئة الاسرى: اقتحام الاحتلال منازل الأسرى سلوك همجي 

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين26/6/2023م، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هذا اليوم ، من اقتحام لمنازل عشرات الأسرى والمحررين المقدسيين، ومصادرة عدد كبير من ممتلكاتهم ومبالغ مالية ومقدرات شخصية .

وقالت الهيئة في بيان صحفي:" إن هذا السلوك الهمجي يعكس حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال وأجهزته أمام إرادة الأسرى وصمودهم، ومحاولة بائسة لكسر إرادة أهلهم وذويهم .

وأضافت:" أن قوات الاحتلال تعمدت تكسير محتويات تلك المنازل، وطالبت أصحابها بتسليمها مبالغ مالية زعمت أن عائلات الأسرى تلقتها من منظمات "إرهابية". ومن بين المنازل المستهدفة :باسل عبيدات ،موسى فطافطة،يعقوب ابو عصب، عمر عبيد علاء صلاح،عز الدين بربر، نجله عبد الرحيم بربر، غازي كنان محمد عوده،محمد بكر مصطفى، مجد كركي أنس ابو سنين ،أحمد مناصرة،حسن خلفاوي،محمد كمال عبيد،محمد العباسي" .

وكانت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم، قد داهمت منازل عدة تعود لأسرى ومحررين مقدسيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.