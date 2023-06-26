الشيخ عزام من دمشق: نَثقُ بمكوناتِ الأمة وعلمائها

أعرب عضو اتحاد علماء بلاد الشام ورئيس جمعية دار الحكمة لحوار الثقافات والأديان الشيخ محيي الدين شهاب الدين، عن فخره بالبطولات والتضحيات التي قدمتها وتُقدمها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، انتصاراً لمقدسات الأمة، وتحديداً لمسرى رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع شهاب الدين اليوم، في مدينة قطنة بريف دمشق، مع وفدٍ من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تقدمه أمين سر المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، وعضو المكتب السياسي الدكتور أحمد المدلل.

وقال شهاب الدين لوفد الجهاد الإسلامي: "أنتم مفخرة للأمة، ورأس الحربة، ونموذج عالٍ في الجهاد لأهل السنة والجماعة، ونحن كأهل سنة مذهبنا جهاد إسلامي"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "الجهاد الإسلامي" نموذج عالٍ في التضحية، ونقطة تماس، وخصوصية هذه الحركة تتكشف وتتبلور يوماً بعد الآخر.

من جهته، شكر الشيخ عزام، مُضيفهم على حسن الاستقبال، وعلى مواقفه الداعمة لجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكد أمين سر المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أننا نثق في مكونات الأمة، ونثق بأن العلماء سيقومون بدورهم تجاه أخطر قضية تواجه المسلمين اليوم، في إشارةٍ واضحة للقضية الفلسطينية.



