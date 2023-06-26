رسميا..برشلونة يعلن ضم جوندوجان في صفقة انتقال حر

أعلن برشلونة، اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع الألماني إلكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر.



وينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي في 30 يونيو/حزيران الجاري، وأعلن النادي الإنجليزي رحيل النجم الألماني بشكل رسمي.



وقال برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع الألماني إلكاي جوندوجان، بشان الانضمام إلى الفريق بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي".



وأضاف: "سينضم اللاعب إلى صفوفنا لمدة موسمين حتى 30 يونيو/حزيران 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي بـ400 مليون يورو".



واختتم النادي الكتالوني: "سنعلن عن تفاصيل تقديمه الرسمي في وقت قريب".



يشار إلى أن جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، لم يوافق على عروض التجديد مع النادي الإنجليزي، علما بأنه كان من العناصر التي قادت مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية في الموسم المنصرم.