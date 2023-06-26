تفاصيل انهيار عقار من 14 طابقاً بسيدي بشر بحي المنتزة بالإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، موقع العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة، بحي المنتزة أول، المكون من 14 طابقا، والذي شهد انهيار الجزء الأمامي منه، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الواقعة علي أرض الواقع.

انهيار عقار مكون من 14 طابقاً فى ميامى

وقال المحافظ، إن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للايجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عنه.

قوات الدفاع المدنى فى موقع الحادث.. والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وشهدت منطقة سيدي بشر، بحي المنتزة شرق الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 14 طابقًا بشارع خليل حمادة، صباح اليوم الاثنين، فيما تجري قوات الحماية المدنية عمليات بحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

قيادات المنتزة تتابع عملية البحث تحت الأنقاض

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار عقار بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني ويجري رفع الأنقاض.

وتبين من المعاينة والفحص، انهيار عقار مكون من 14 طابقًا بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قطانية ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض- بحسب شهود عيان.

وتحاول قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض.