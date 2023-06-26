دعاء لأمي المريضة يوم عرفة 1444- ادعية لأمي يوم عرفة بالشفاء مكتوبة، الأم هي أعظم كائب بشري على وجه الأرض فهي الأم والمربية والحنونة، وهي التي تنشئ الأجيال، لذلك وفاء من الأبناء ولسد جزء من تضحية الأم لأبناها يقدم الأبناء على الدعاء لأمهاتهم بوافر الصحة والعافية وإطالة العمر والتوفيق، إضافة إلى تكثيف الأدعية للأمهات المريضات خاصة بأمراض خطيرة خاصة التي يستعصي علاجها بسهولة أو التي تتفشى بالجسم كالنار في الهشيم، لذلك فإن هؤلاء الأبناء يستثمرون يوم عرفة للدعاء لأمهاتهم المريضات آملا أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم ويشفيهن برحمته وقدرته.







دعاء للأم المريضة في يوم عرفة مكتوب

دعاء للأم المريضة في يوم عرفة مكتوب، يكثف الأبناء في هذه الأيام العظيمة الدعاء لأمهاتهم سواء المريضات بأن يشفيهن الله سبحانه وتعالى، أو غير المريضات بأن يديم الله سبحانه وتعالى عليهن ثوب الصحة والعافية وإطالة العمر، لأن الأم هي شريان الحياة، وبفقدانها فإن الشخص يفقد الكثير الكثير، ومع قرب قدوم يوم عرفة يكثف الأبناء الدعاء لأمهاتهم بالشفاء التام ووافر الصحة والعافية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء لأمي المريضة يوم عرفة 1444- ادعية لأمي يوم عرفة بالشفاء مكتوبة.

دعاء للأم المريضة في يوم عرفة 2023 مكتوب وبالصور

دعاء للأم المريضة في يوم عرفة 2023 مكتوب وبالصور، يوافق يوم عرفة غداً الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444/ الموافق 26 يونيو 2023، ففي ذا اليوم الفضيل يركز المسلم على الدعاء لوالدته خاصة المريضة بالشفاء التام كونها أيام فضيلة تكون أبواب السماء مفتوحة لاستقبال الأدعية وتحقيقها للداعي، لهذا خصصنا هذه المقالة للحديث عن، دعاء للأم المريضة في يوم عرفة 2023 مكتوب وبالصور.







دعاء لأمي بالشفاء في يوم عرفة