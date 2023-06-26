دعاء نية صيام يوم عرفة 1444-2023 ، هو الذي يكون الليلة التي توافق قبل يوم من عرفة والذي يصادف الليلة الاثنين 26/6/2023 ، حيث ان يوم عرفة المكلفين الصيام به هو غدا الثلاثاء 27/6/2023 ، كلمات تكون مهمة لنية الصيام وخاصة ان صيام يوم عرفة يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة " وكالة فلسطين اليوم تقدم لكن دعاء نية صيام يوم عرفة 1444.

دعاء نية صيام يوم عرفة 1444-2023

"اللهم نويت صيام يوم عرفة والنية محلها الأول القلب ثم ندعوا بما نشاء ، "اللهُمَّ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء".

ويمكن الدعاء بنية صيام يوم عرفة ما يلي :

*اللهُمَّ إني أسألك إيماناً دائماً يباشر قلبي، وأسألك يقيناً صادقاً حتى أعلم أنّه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي.

اللهُمَّ أعطني إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

اللهُمَّ إِني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

دعاء نية صيام يوم عرفة: اللهُمَّ إني أنزل بك حاجتي و إن ضعف رأيي، وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير و من دعوة الثبور و فتنة القبور.

دعاء مستجاب يوم عرفة 1444-2023

كما ويرغب بعض المسلمون بالتقرب الى الله بالتضرع بدعاء يوم عرفة مستجاب قصير، ومن ذلك:

اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.

اللهم بلغنا يوم عرفة ونحن من الفائزين برضوانك والعتق من نيرانك.

اللهم اغنني بفضلك يا الله عمن سواك.. وخلصني من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني.

اللهم إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار

اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.