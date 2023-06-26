دعاء يوم عرفة للأم المتوفية 2023 مكتوب- أفضل دعاء لأمي المتوفية في يوم عرفة اللهم إنها بجوارك

دعاء يوم عرفة للأم المتوفية 2023 مكتوب- أفضل دعاء لأمي المتوفية في يوم عرفة- فمن أهم الأدعية التي يقولها المسلم يوم عرفة هو الدعاء للأم المتوفية، فالأم لها فضل عظيم، وذلك واضح في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، مَن أحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: أُمُّكَ، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أبُوكَ، لذلك نحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، نشر دعاء يوم عرفة للأم المتوفية 2023 مكتوب- أفضل دعاء لأمي المتوفية في يوم عرفة.

دعاء يوم عرفة للأم المتوفية 2023 مكتوب- أفضل دعاء لأمي المتوفية في يوم عرفة

ويعتبر يوم عرفة من أكثر الأيام المباركة التي ينتظرها ويتشوّق لها المسلمين طوال العام، لما له من فضل كبير وعظيم، حيث أن يوم عرفة هو يومٌ مباركٌ وفضيلة عظيمة في شهر ذي الحجة، وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكنك أن تدعو بها في دعاء يوم عرفة لأمي المتوفية.





دعاء يوم عرفة لأمي المتوفية 2023-1444

دعاء يوم عرفة لأمي المتوفاة - اللهم اجعل يوم عرفة مغفرةً ورحمةً لأمي، واسكب عليها من بركاته ورحمته وعافيته. اللهم اجعلها ممن تحملت الصعاب والتضحيات في تربيتي، وأجزها خير الجزاء على ما قدمته من حنان وعطاء. اللهم اجعلها من أهل الجنة، وارزقها السعادة والرضا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلها مشفعةً لي يوم القيامة، واجمعنا بها في جنتك النعيم. يا رب العالمين. آمين.

اللهم ارحم أمي واغفر لها، واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة. اللهم ارفع درجتها في الآخرة، واغفر لها ذنوبها، واجعلها من أهل الجنة ومن الصالحين. اللهم اجعل يوم عرفة شاهدًا لها على تقواها وطاعتها، واجعل صيامها وقيامها في هذا اليوم حجابًا يحفظها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم احشرنا وإياها في جنات النعيم، واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. يا رب العالمين. آمين.

اللهم ارحم أمي واغفر لها، وتجاوز عن سيئاتها وزلاتها، واجعلها من أهل الجنة ومن الفائزين. اللهم ارزقها السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، وألهمها الصبر والسلوان. اللهم اجعلها من الذين تستجيب لهم الدعوات، وتجب لهم الحاجات، وترفع لهم الدرجات. اللهم اجمعنا بها في جنات النعيم، ولا تحرمنا من شفاعتها يوم القيامة. يا رب العالمين. آمين.





دعاء يوم عرفة لأمي المتوفية 2023-1444

اللهم اغفر لأمي وارحمها، وأسكنها فسيح جناتك يا رب. اللهم اجعل يوم عرفة يومًا تُكفَّر فيه ذنوبها وتُرفَع فيه درجاتها، وتُعتَق فيه من النار. اللهم اجعلها من أهل الجنة واجمعنا بها في دار القرار. اللهم اجعلها في رحمتك وعافيتك، واسكنها الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء. اللهم احشرنا معها في زمرة المؤمنين واجمعنا بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. آمين.

اللهم اغفر لأمي وارحمها، وتجاوز عن سيئاتها وزد في حسناتها، وأدخلها الجنة بغير حساب ولا عذاب.

اللهم يا حنان يا منان، ارحم أمي وأجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، واجعلها من أهل الجنة وصحبة النبيين والصديقين والشهداء.

اللهم ارفع درجة أمي في الجنة، وأعطها نورًا يضيء لها قبرها، واغفر لها ولجميع المؤمنين والمؤمنات.

اللهم اغفر لأمي ولجميع المسلمين والمسلمات، وأسكنهم فسيح جناتك وأجرهم من عذاب النار.

دعاء يوم عرفة لأمي الميتة 1444-2023

اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحم أمي واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، واجعلها في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم اغفر لأمي وارحمها، واسكنها فسيح جناتك واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل قبر أمي روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار، واغفر لها وارحمها يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل قبر أمي روضةً من رياض الجنة، واجعلها مؤقتةً من عذاب القبر، واسكنها الجنة بغير حساب.

اللهم اغفر لأمي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات، وارحمهم واجمعنا بهم في جنات النعيم.

اللهم اجعلنا وأمواتنا من أهل القرآن، الذين يتلونه ويعملون به، واجعل القرآن شفيعًا لنا يوم القيامة.





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وفي هذه الفقرة نضع بين أيديكم المزيد من الأدعية التي من الممكن أن تدعو بها لأمك المتوفاه في هذا اليوم المبارك، والتي أعددناها لكم في هذا المقال، وقد جاءت على النحو الآتي:

اللهم ارحم أمي واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، واجعلها ممن يشربون من الحوض الشريف يوم العطش في الآخرة.

اللهم اجعل أعمال أمي خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحدٍ منا نصيبًا في أعمالها إلا خيرًا وثوابًا.

اللهم اجعل أمي من أهل الصدقة الجارية، واجعل كل دعاءٍ ترفعها في حقنا شفيعًا لنا يوم القيامة.

اللهم ارزق أمي الراحة والسكينة في قبرها، وأجعلها ممن يُظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

اللهم ألهمني العمل الصالح لأجل رضاك، واجعلني سببًا في رفعة درجة أمي في الجنة.

اللهم اكتب لأمي الفرحة والسعادة في الدنيا والآخرة، ولا تحرمها رؤية وجهك الكريم يوم تلقاها.

اللهم ارحم أمي وألهمني الصبر والسلوان، واجعلها شفيعةً لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم اجعل روح أمي مطمئنة وراحة، واجمعنا بها في جنة النعيم.

اللهم ارحم أمي وأنر قبرها بنورٍ من نورك، واجعلها من أهل الفردوس الأعلى.

اللهم اغفر لأمي ولجميع المسلمين والمسلمات، وألهمنا جميعًا حسن الخاتمة.