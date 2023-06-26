الشعبيّةُ تدعو لإفشال مخطّطات العدوّ الصهيونيّ بتشغيل مطار "رامون"

أكّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين 26/6/2023، أنّ عودة الحديث عن مخطّطات العدوّ الصهيونيّ لتشغيل مطار "رامون" لسكّان الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة سيفشلُها شعبُنا الفلسطينيّ، الذي يعي تمامًا مخاطرَ هذه الخطوة الصهيونيّة التي تهدفُ إلى عزله عن عمقه وامتداده العربي.

ودعت الشعبيّةُ جماهيرَ شعبنا إلى رفض السفر عبر مطار "رامون" الصهيوني، باعتباره تكريسًا لوقائعَ يفرضُها الاحتلالُ ضمنَ مخطّطات الضمّ والإلحاق والتبعيّة، عدا عن توفير دعمٍ للاقتصاد الصهيوني، وتأكيدًا على سياسة الفصل العنصري التي يمارسها العدوّ ضدّ شعبنا.

وطالبت الجبهةُ السلطةَ الفلسطينيّةَ واللجنةَ الإداريّة في قطاع غزّة إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة، التي تُفشل مخطّطات العدوّ بسفر المواطنين الفلسطينيّين عبر مطار "رامون"، ومنعه من استغلال حاجة المواطنين للسفر، داعيةً إلى بذل جهودٍ مع الأشقاء من أجل تخفيف معاناتهم في السفر عبر معبري رفح والكرامة.