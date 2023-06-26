دعاء مستجاب يوم عرفة 1444-2023 ، يصادف يوم غدا الثلاثاء 27 حزيران 2023 ، يوم عرفة " يوم الحج الأكبر ، وخاصة ان الحجاج بدأوا بالتوافد اليوم الى مشعر منى لقضاء التروية ، نقدم لكم دعاء مستجاب ليوم عرفة وخاصة انه افضل يوم في العام ، والخطوات المهمة لضمان اجابة الدعاء .

دعاء مهم ومستجاب يوم عرفة 1444-2023.. ماذا افعل لاستجابة الدعاء آداب وشروط؟

وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم أولاً ابرز الشروط والخطوات لضمان استجابة الدعاء قبل تقديم أدعية مهمة ليوم عرفة أولها: التيقن بإجابة الدعاء، والثقة في الدعاء ، ثانيها عدم الاستعجال في إجابة الدعاء ثالثا: الخشوع أثناء الدعاءتجنب الدعاء على الأهل، والولد، والنفس، والمال ، الامتناع عن تكلف السجع في الدعاء ، الإكثار من الأعمال الصالحة ، أن يكون المشرب، والمأكل حلالا.

بداية دعاء يوم عرفة مستجاب 2023

البداية تكون بالدعاء يوم عرفة نقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه كما يُحب ربنا ويرضى، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كُنا لنهتدي لولا أن هدانا الله»، وذلك لنبدأ بالحمد وبعد ذلك نُصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- بقولنا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد»، ثم يبدأ العبد في دعاء ربه بما يرجوه، ويسأله قضاء حاجته.

دعاء مهم للأولاد والرزق في يوم عرفة 144

كما ويرغب بعض المسلمون بالتقرب الى الله بالتضرع بدعاء يوم عرفة مستجاب قصير، ومن ذلك:

اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.

اللهم بلغنا يوم عرفة ونحن من الفائزين برضوانك والعتق من نيرانك.

اللهم اغنني بفضلك يا الله عمن سواك.. وخلصني من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني.

اللهم إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار

اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر