دعاء لزوجتي وأولادي يوم عرفة 1444 مكتوب مستجاب- أدعية مستجابة لزوجتي يوم عرفة، غداً هو يوم وقفة عرفة الذي ينتظره مئات الملايين من المسلمين في كل أماكن تواجدهم، سواء في الدول الإسلامية أو العربية أو حتى الجاليات المسلمة في الدول الأجنبية، لأن هذا اليوم يعتبر من أهم الأيام وأعظمها وأكثرها حباً عند الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ففي هذا اليوم يؤدي المسلمون العبادات والطاعات والصلوات والأدعية بشكل مكثف، إذ إن استثمار هذا اليوم عظيم جداً، من تلك الأعمال هي الأدعية التي قد تغير حياة المسلم إلى الأفضل.

دعاء لزوجتي في يوم عرفة 2023

دعاء لزوجتي في يوم عرفة 2023، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، لذلك يستثمر المسلم ساعات ودقائق وثواني يوم عرفة لتكثيف الأدعية لأولاد وأهله وزوجته سواء بالتوفيق أو إطالة العمر مع وافر الصحة أو الشفاء في حال المرض أو التوفيق في الحياة الزوجية مع زوجته، ولأهمية هذا اليوم في ترديد الأدعية، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء لزوجتي وأولادي يوم عرفة 1444 مكتوب مستجاب- أدعية مستجابة لزوجتي يوم عرفة، مستجابة بإذن الله عز وجل.

ادعية يوم عرفة 1444 للزوجة مكتوبة pdf

ادعية يوم عرفة 1444 للزوجة مكتوبة pdf، غدا السابع والعشرون من شهر يونيو 2023/ الموافق 9 ذي الحجة 1444 هجري، وهو يوم وقفة عرفة، إذ يصعد الحجاج على جبل عرفة الذي يعتبر الركن الأساسي للحج، إذ قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، لذلك فإن هذا اليوم عظيم جداً عند الله ورسوله، لذلك يغتنمه المسلمون للدعاء لأنفسهم وزوجاتهم وأولادهم وأهاليهم وأصدقاءهم أيضا.

دعاء لزوجتي يوم عرفة

دعاء لزوجتي يوم عرفة، اللهم اجعل زوجتي في يوم العرفة من المقبولين عندك والمقربين إليك، واجعل عملها متقبلًا وذنوبها مغفورًة لها، وارزقها السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة، اللهم ارزق زوجتي السعادة الدائمة في حياتها، واجعلها من الصابرين والشاكرين، وقوه في كل أمورها، وارزقها بحق هذا اليوم العظيم الرزق الحلال، واجعلها قدوة حسنة في الدين والدنيا، إلهي في يوم عرفة امنح السعادة والرضا لقلب زوجتي الغالية كما امنحها لي لأولادي ووالدتي ووالدي واخوتي.