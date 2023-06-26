عيد الأضحى 1444- تكبيرات وتهليلات عشرة من ذي الحجة 2023 بصوت جميل- يبحث المسلمون في جميع انحاء العالم عن تكبيرات جديدة لتأدية مناسك الحج هذا العام في 2023، فهي منافسة للحصول على سبل التقرب من الله خلال الأيام العشرة المباركة في شهر ذي الحجة، لذا يسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تكبيرات وتهليلات عشرة من ذي الحجة 2023 بصوت جميل.

تكبيرات وتهليلات عشرة من ذي الحجة 1444-2023

في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، يقوم المسلم بإطلاق التكبير المحدد، ويستمر ذلك حتى أيام التشريق. تبدأ هذه الفترة من الوقت للتكبير بإطلاق الصوت بعد غروب شمس آخر يوم في ذي القعدة، وتنتهي عند غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

يتم تخصيص التكبير المحدود للأشخاص غير الحجاج من مطلع الفجر في يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، أما الحجاج فيتمكنون من البدء في التكبير اعتبارًا من ظهر يوم النحر.

صيغة تكبيرات العشر من ذي الحجة 2023

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة 2023

يهدف تكبيرات عيد الأضحى 2023 إلى تكريم الله تعالى بصفة عامة، وإظهار قدرته العظيمة في عبارة “الله أكبر” التي تعبر عن وحدته الإلهية المطلقة.

وقال سبحانه في آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، وقال أيضًا: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: 37]، وحُمِل الذكر والتكبير في الآيات السابقة على ما يكون في تكبيرات عيد الأضحى 2023.

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2023

تنطلق شهادة تكبير عيد الأضحى لعام 2023، بناءً على توجيهات دار الإفتاء، من أذان فجر يوم عرفة وتنتهي بعد صلاة العصر في الأيام الثلاثة الأخيرة من الحج، وتتميز بتلك الطريقة بمنظورين مختلفين:

يتم التكبير في كل مكان، سواء في المساكن أو الطرقات أو حتى المساجد.