موعد صلاة عيد الأضحى 1444 في مصر صلاة الأضحى في جميع محافظات مصر

موعد صلاة عيد الأضحى 1444 في مصر، أقل من 48 ساعة تبقت على حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2023- 1444 هجري، إذ يستعد المسلمون في جمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1444 باعتباره مناسبة دينية مهمة، لكن ضمن هذه الشعائر الدينية التي يؤديها المسلمون في أيام عيد الأضحى المبارك هو صلاة العيد بعد أداء الفجر، وهو ما يدفع أعداداً كبيرة منهم للسؤال عن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2023-1444 هجري.

الساعة كم صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر

الساعة كم صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر، من المقرر أن يحل علينا عيد الأضحى المبارك لعام 2023- 1444 هجري يوم الأربعاء القادم/ الموافق 28 يونيو 2023، وهو ما يعني أن يومين فقط بقيت على قدوم العيد الذي يعتبر من أهم المناسبات الإسلامية التي تحل على المسلمين ومن أهم ما يؤدي المسلمون في هذه المناسبة هي تكبيرات العديد وصلاة العيد، لذلك يتساءل البعض عن موعد صلاة العيد في مصر الأمر الذي دفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لتحرير مقالة بعنوان، موعد صلاة عيد الأضحى 1444 في مصر.

صلاة العيد الأضحى الساعة كام في مصر؟

صلاة العيد الأضحى الساعة كام في مصر؟ اهتم الآلاف من المصريين بالبحث عن موعد صلاة العيد في جميع المحافظات المصرية في مصر إذ إن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا، وموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا، وموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سانت كاترين 6.14 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6.14 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 1444

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 1444، وسنرفق لكم مواعيد صلاة العيد في بقية المناطق المصرية، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة 6.18 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم 6.21 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6.20 دقيقة صباحًا، - موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمنهور 6.22 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها 6.21 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طابا 6.08 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة العيد في محافظات مصر 1444- 2023

موعد صلاة العيد في محافظات مصر 1444- 2023، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح 6.34 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف 6.24 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية 6:16 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية6.24 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد 6.14 دقيقة صباحًا، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس 6.16 دقيقة صباحًا.