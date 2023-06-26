موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 1444-2023 بعد التعديل

موعد صلاة عيد الاضحى في الأردن 1444-2023 بعد التعديل قررت الوزارة أن يكون موعد صلاة العيد في الساعة السابعة صباحا بدلا من الساعة السادسة وخمس وأربعين يوم عيد الاضحى 28/6/2023 ، حيث ودعا أمين عام الوزارة عبدالله العقيل، مدراء مديريات الأوقاف للتعميم على الأئمة والخطباء، بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعة السابعة صباحا، بدلا من الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة.

موعد صلاة عيد الاضحى في الأردن 1444-2023 بعد التعديل

عبدالله العقيل في التعميم صادر عن الحكومة، "لغايات تمكين أكبر عدد من المصلين لحضور صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444/2023، قررت الوزارة أن يكون موعد صلاة العيد في الساعة السابعة صباحا بدلا من الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة".

يبحث الأردنيون ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك على موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الأردن، ويحرصون على الاحتفال بالعيد الكبير عبر فعاليات مختلفة، في مختلف المصليات والمساجد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، إذ يعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الدينية والإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم.