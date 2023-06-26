موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة ومحافظات مصر1444- 2023

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة مصر1444- 2023 ، وفقا لما اعلنت عنه وزارة الاوقاف الساعة 5:47 صباحً ، حيث ان موعد صلاة عيد الأضحى في كافة المحافظات المصرية 2023 في محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم ، موعد صلاة عيد الاضحى في كافة المحافظات المصرية 2023 .

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة ومحافظات مصر 2023

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا. موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر 2023

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا.

موعد وقفة عرفات في مصر بعد تخفيض أيام العطلة الرسمية

يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، يوافق يوم عرفة 2023.

يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الخميس 29 يونيو 2023، يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم السبت 1 يوليو 2023، يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الأحد 2 يوليو 2023، يوافق خامس أيام إجازة عيد الأضحى 2023.