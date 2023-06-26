فوائد وفضل يوم عرفة 1444 – أفضل دعاء يوم عرفة مكتوب 2023- معلومات عن يوم عرفة 1444 فضل يوم عرفة تعتبر هذه الأيام المباركة هي الأيام العشر ولها فضل عظيم عند الله عزو وجل ويسأل عامة المسلمين عن فضل يوم عرفة حيث يكون يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه من الخير الكثير على المسلمين عامة وعلى حجاج بيت الله الحرام خاصة لما فيه من المنح الربانية والعطايا الإلهية على كل المسلمين في شتى بقاع الأرض ولكن لا بد من بعض الأمور التي يجب أن تتوافر في بعض المسلمين لحصولهم على تلك المنح الإلهية.

معلومات عن يوم عرفة 1444

يقف الحجاج على جبل عرفات يوم الثلاثاء الواقع في 9 ذي الحجة، والموافق 27 يونيو / حزيران الجاري. وجاء ذلك بناءً على قرار الإدارة العامة للحساب الشرعي بدار الافتاء. كما أفادت بأن الوقوف يبدأ بعد الزوال أي الظهر. كما أكدت على أنه وقت صحيح للوقوف بعرفة. هذا وقد أعلنت في بيان سابق لها بأنه فلكيًا، صادف يوم الاثنين الماضي أول أيام شهر ذي الحجة، وكان الموافق له ميلاديًّا يوم 19 حزيران/ يونيو. فضل يوم عرفة

يبدأ يوم عرفة بالغروب من اليوم التاسع من ذي الحجة ويستمر حتى غروب العاشر منه وفي هذا اليوم يجتمع الحجاج في عرفة الذي يعتبر أحد المواقع المقدسة في مكة المكرمة وبالتزامن مع هذا التجمع يقوم المسلمون حول العالم بصيام هذا اليوم وذلك استجابة لتعليمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

فوائد وفضائل صيام يوم عرفة

أولا مغفرة الذنوب يعتقد المسلمون أن صيام يوم عرفة يمحو الذنوب ويغفر الخطايا.

وقد روى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”، وهذا يعني أن صيام يوم عرفة يمكن أن يكفر الذنوب والخطايا لمدة سنتين.

يعتبر صيام يوم عرفة فرصة للمسلمين للقرب أكثر من الله وعبادته ففي هذا اليوم يكون المؤمنون مجتمعين في العبادة والذكر ويبتهلون إلى الله بالدعاء والاستغفار ومن المعروف أن الله يكون قريبا من عباده في هذا اليوم المبارك.

دار الإفتاء توضح أفضل الأعمال في الأيام العشر من ذي الحجة

فقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم – أنه قال: “الحج عرفة” فقد بين فيه أن يوم عرفة مهم جدًا في الحج.

بحيث أنه من لم يحضر عرفة في الحج فلا حج له.

وروي أيضًا عنه أنه قال: ” ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادًا من النار من يوم عرفة”.

فقد وضح الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه، أن هذا يوم عظيم على المسلمين في بقاع الأرض.

من عتق ربهم لهم من النار ما داموا أطاعوه واستغفروه وأنابوا إليه.

وكما يدل عن فضل ذلك اليوم ما ورد في الحديث “أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها”.

فبين النبي -صلى الله عليه وسلم – عظم صيام هذا اليوم من تكفير السيئات للسنة الماضية والسنة المقبلة.

أهمية صيام يوم عرفة

أهمية الصيام في يوم عرفة تتجلى في تعبير المسلمين عن توبتهم وتذليلهم لأنفسهم أمام الله، حيث يسعون لمغفرة الذنوب وتطهير قلوبهم وروحهم.

أن صيام يوم عرفة ينقذ المؤمنين من النار ويجلب لهم الرحمة والبركة.

التشبه بالنبي إبراهيم يوم عرفة هو اليوم الذي صامه النبي إبراهيم عليه السلام قبل أن يضحي بابنه إسماعيل، وذلك تعبيرا عن طاعته الكاملة لله فصيام المسلمين في هذا اليوم يشير إلى رغبتهم في السير على خطى الأنبياء واتباع سنة الله في العبادة والتضحية.

تكريم الله للصائمين فيكافئ المسلمين على صيام يوم عرفة بالمغفرة والرحمة والثواب العظيم إن هذا الفضل يظهر سخاء الله ورحمته تجاه عباده المتواضعين والمخلصين.

يعتبر صيام يوم عرفة فرصة للمسلمين للتوبة الصادقة والتجديد الروحي.

ففي هذا اليوم، يتذكر المؤمنون قدرتهم الضئيلة وحاجتهم الملحة لله، مما يدفعهم إلى التوبة من الذنوب والخطايا، والعودة إلى الطاعة والإحسان.

يعتبر صيام يوم عرفة فضيلة عظيمة في الإسلام، حيث يمحو الذنوب ويجلب الرحمة والمغفرة من الله إنه يوم للتوبة والتجديد الروحي، وفرصة للمسلمين للتقرب من الله.

دعاء يوم عرفة 2023 مكتوب

نقول فى دعاء عرفة 2023 مكتوب اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول أحاديث فضل الدعاء وصيام يوم عرفة لغير الحجاج.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.

اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا.

ربّي عوضني خيرًا عن كل شيء انكسر بنفسي، وكل يأسٍ أصاب قلبي، ولا تجعل لي رجاء عند غيرك، اللهُم ارني الفرح بمُستقبلي، اللهُم سُر قلبي بفرحةٍ، تغنيني عن كل تعب، اللهُم عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به.