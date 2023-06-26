سعر جرام الذهب في فلسطين عيار 21 بالدينار والشيكل والدولار اليوم 26 يونيو 2023، أسعار الذهب اليوم في فلسطين، يستمر بشكل يومي البحث عن أسعار الذهب في فلسطين" قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والقدس"، خاصة أننا بدأنا رسميا في فضل الصيف وهو فصل الأفراح وحفلات الزفاف، إذ تكثر في هذه المناسبات شراء الذهب للزفاف به، وبعد الاطلاع على المنصات الرسمية لأسعار الذهب في فلسطين وجدنا أن أسعار الذهب في فلسطين شهدت صباح اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم

أسعار الذهب في فلسطين اليوم، يبحث الفلسطينيون عن أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، إذ إن عيارات الذهب في فلسطين المتوفرة في فلسطين هي (10.12.14.18.21.22.24)، ويتم البحث عنها بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الأمريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل، وتوفر لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر جرام الذهب في فلسطين عيار 21 بالدينار والشيكل والدولار اليوم 26 يونيو 2023.

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين، جاءت اسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو، 222.39 شيكل، وما يعادله 61.77 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 22 نحو، 203.86 شيكل، وما يعادله 56.63 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 21

اسعار الذهب عيار 21، جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 21 نحو، 194.60 شيكل، وما يعادله 54.05 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18

اسعار الذهب عيار 18، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 18 نحو، 166.79 شيكل، وما يعادله 46.33 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 14 نحو، 129.73 شيكل، وما يعادله 36.04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 12 نحو، 111.19 شيكل، وما يعادله 30.89 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب

اسعار أوقية الذهب، بلغت شعر أوقية الذهب في فلسطين صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو نحو، 6,916 شيكل، وما يعادله 1,921 دولار أمريكي.

اسعار جنيه الذهب

اسعار جنيه الذهب، فيما بلغ سعر جنيه الذهب صباح اليوم نحو، 1,557 شيكل، وما يعادله 432.43 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب

اسعار كيلو الذهب، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم نحو، 222,390 شيكل، وما يعادله 61,775 دولار أمريكي.