ما حقيقة صرف 150 دولاراً لمستفيدي الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بنية وزارتي التنمية الاجتماعية والمالية في رام الله صرف دفعة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قبل حلول عيد الأضحى المبارك 1444/2023.

وقال النشطاء: إن وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المالية ستصرف دفعة نقدية تبلغ 150 دولاراً أمريكياً لمستفيدي الشؤون الاجتماعية قبل حلول عيد الأضحى، بينما لم تصدر أي معلومات رسمية من الجهات ذات العلاقة.

التنمية تنفي

التصريحات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دفعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للتواصل مع مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون للحديث عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إمكانية صرف دفعة نقدية لمستفيدي الشؤون لوضعهم في تطورات الأحداث.

المدهون نفى في تصريح صحفي لـ "مراسلنا"، صرف سلفة بقيمة 150 دولاراً لمستفيدي الشؤون، داعيًا المواطنين والنشطاء بتحري المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.

ويستفيد من مخصصات الشؤون في القطاع المحاصر نحو 116 ألف أسرة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إذ إن تأخر صرف دفعاتهم يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الاقتصادية والمعيشية المتأزمة أصلاً.