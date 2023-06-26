شؤون الأسرى تصدر دراسة عن وسائل التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى في السجون

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذي يصادف اليوم في السادس والعشرين من يونيو / حزيران من كل عام دراسة بعنوان ( وسائل التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ) لمدير دائرة القانون الدولي بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الدكتور رأفت حمدونة

وتضمنت الدراسة أشكال ممارسة التعذيب النفسي والجسدي على الأسرى ( المباشر وغير المباشر )، الأمر المخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ، الذي يؤكد على تجريم مرتكبي التعذيب وملاحقة أي جهة تمارسه وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1984م .

وطالبت الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذي يصادف اليوم في السادس والعشرين من يونيو / حزيران من كل عام المؤسسات الحقوقية بملاحقة سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب بشقيه النفسي والجسدي وفق إجماع مؤسسات حقوق الإنسان ، وطالبت بتفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بوقف الإرهاب على المعتقلين ، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى .