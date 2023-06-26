أريحا: الاحتلال يخطر عائلة الأسير ماهر شلون بتفجير منزلها

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 26/6/2023، عائلة الأسير ماهر شلون في مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة المحتلة، إخطاراً بشأن هدم أو تفجير منزلها.

وقالت قوات الاحتلال إن سريان مفعول الإخطار سيبدأ بعد تاريخ 28 حزيران الجاري، ويمكن تنفيذه بأي لحظة بعد ذلك التاريخ.

وداهمت عدة مركبات وآليات عسكرية للاحتلال مخيم عقبة جبر فجر اليوم، وحاصرت منزل الأسير شلون، قبل أن تسلم العائلة إخطارا بهدم المنزل، وذلك بدعوى مشاركة الأسير ماهر شلون (45 عاما)، في عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن.

وفي آذار الماضي، أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل الأسير ماهر شلون في مخيم عقبة جبر، تمهيدا لهدمه.

يشار إلى أن شلون أسير سابق أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، وهو شقيق الشهيد جمال شلون. وسبق أن تعرض منزل عائلة شلون للهدم، كما أن غالبية أشقائه تعرضوا للاعتقال لسنوات.