ماذا يقول الحجاج في يوم التروية دعاء يوم التروية مكتوب pdf، من المقرر أن يتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين 26/6/2023 إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة لعام 1444 هجري/ الموافق 26 يونيو 2023، إذ يتساءل الآلاف من المسلمين عن ماذا يقول الحجاج في يوم التروية خاصة أنها من الأيام الفضيلة التي يحبها الله عز وجل ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

ماذا نقول في يوم التروية 1444

ماذا نقول في يوم التروية 1444، الثامن من شهر ذي الحجة من كل عام يطلق عليه يوم التروية فالمسلمون يستمتعون بالحج وإعادة الإحرام، ثم يتوجه الحجاج إلى منى، حيث يصلون صلاة الظهر، ويمضون ليلتهم هناك حتى يصلون صلاة الفجر يوم عرفة، لذا يتساءل المسلمون في هذه الأوقات عن أعمال يوم التروية وماذا يقول المسلمون في هذا اليوم العظيم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، ماذا نقول في يوم التروية 1444.

ماذا يقول الحاج في يوم التروية الثامن من ذي الحجة

ماذا يقول الحاج في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، الكثير من المسلمين يتساءلون من الأدعية التي يرددها حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية، لذا سنجيب لكم عن تلك الأسئلة حتى يردد المسلمون تلك الأدعية إذ يردد الحجاج في يوم التروية "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". فهي كلمات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وينال مرددوها الأجر والثواب العظيمين.

دعاء يوم التروية مكتوب

دعاء يوم التروية مكتوب، اللهم مع صباح التروية، نسألك أن تروي هذه القلوب التي باتت عطشى إلى رحمتك، اللهم اجبرنا وارحمنا وأقبلنا وردّنا إلى دينك ردًا جميلًا، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا، واللهم أصبحنا لكَ حامدين شاكرين لا نعبد إلا إياك يا ربّ العرش العظيم، نسألك مع نفحات الخير القادمة من يوم التروية، أن تُبارك لنا في الطّاعات، وأن ترزقنا السّداد والتّوفيق إلى فعل الخير، واجتناب المُنكرات"، وهنا نختم مقالتنا التي عنونت بـ، ماذا يقول الحجاج في يوم التروية دعاء يوم التروية مكتوب pdf.