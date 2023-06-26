اليوم : طلبة الثانوية العامة في فلسطين ينهون امتحاناتهم للعام الجاري 2023

ينهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين اليوم الاثنين 26/6/2023 ، امتحانات التوجيهي للعام 2022-2023 ، بعد أن يقدموا امتحان التكنولوجيا لكافة الفروع.

وكان 87,817 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2023 "التوجيهي" ، ومن بين أعداد الطلبة المتقدّمين لامتحانات الثانوية العامَّة "التوجيهي" نحو 38.880 في قطاع غزة.

ويقدم 1000 طالب وطالبة في جنين غدا الثلاثاء امتحان الثانوية العامة الذي تأجل بسبب عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تأجيل الامتحان في القاعات الواقعة داخل مدينة جنين، بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر في حينه عن استشهاد 7 مواطنين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.