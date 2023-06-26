هل يكون اليوان الصيني بديلاً للدولار؟

قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لروسيا، أليكسي موزين: إن الولايات المتحدة أوجدت وضعاً تبحث فيه الدول في جميع أنحاء العالم عن بدائل للدولار الأمريكي.

وأضاف موزينفي تصريح صحفي: "لقد خلق الأمريكيون أنفسهم وضعاً بدأ فيه البحث عن بدائل للدولار بشكل حتمي. والآن نرى كيف يحدث ذلك".

وأشار المندوب الروسي إلى تزايد استخدام العملات الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها اليوان الصيني.

وقال موزين: "نرى أن الإيرانيين والبرازيليين والسعوديين يتحولون بالفعل إلى التجارة باليوان ليس فقط مع الصين، ولكن أيضًا مع دول طرف ثالث".