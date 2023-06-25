أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 26-6-2023

يستحوذ اهتمام الكثير من المتابعين على أسعار الذهب في الدول العربية وخاصة العراق، حيث تبحث شريحة واسعة عن أسعار الذهب في العراق عبر محركات البحث العالمية، ولاسيما من التجار والمستثمرين.

وبشكل دائم نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الذهب في العراق، تبعاً للتغييرات في الأسواق العالمية والأوضاع والتغييرات والأزمات الدولية في العالم.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وجاءت أسعار كافة عيارات الذهب المتداولة في العراق، كما يلي:

- سعر غرام الذهب عيار 24: 80.802 ألف دينار عراقي

- سعر غرام الذهب عيار 22: 74.069 ألف دينار عراقي.

- سعر غرام الذهب عيار 21: 70.703 ألف دينار عراقي.

- سعر غرام الذهب عيار 18: 60.602 ألف دينار عراقي.

- سعر غرام الذهب عيار 14 :47.135 ألف دينار عراقي.

- سعر كيلو الذهب نحو80.801 مليون دينار عراقي.

- سعر الجنيه الذهب نحو565.625 ألف دينار عراقي.





