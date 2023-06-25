أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 26 يونيو 2023- سعر الذهب بالريال السعودي

أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 26 يونيو 2023- استقر سعر الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم بدعم استمرار عطلة أسواق "النفيس" عالمياً، حيث أغلق المؤشر القياسي للذهب في كومكس منخفضًا بنسبة 2٪ في شهر يونيو/ حزيران حتى الآن، وهو أكبر انخفاض له منذ نهاية يناير/ كانون الثاني.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 26 يونيو 2023

وتلقى الذهب ضربة هذا الأسبوع، حيث انتعش الدولار بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية - أي ضعف ما كان متوقعًا، ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة الآن 5٪ ، وهو أعلى سعر منذ عام 2008 بعد أكبر زيادة في الأسعار منذ فبراير/ شباط.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 231.49 ريال (61.73 دولار) بحسب منصة "goldprice".

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.55 ريال (54.01 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 173.61 ريال ( 46.30 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية 248.27 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 239.01 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 232.64 ريال سعودي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 207.20 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.55 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.61 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2379.68 ريال سعودي (634.58 دولار).

وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4726.94 ريال سعودي (1260.25 دولار).

وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية 11736.34 ريال سعودي (3129.69 دولار).

سجل سعر سبيكة الذهب زنة 1كيلوغرام نحو 233.106 ألف ريال سعودي (62.161 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 7031.33 ريال سعودي (1875.02 دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.