أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 26/6/2023- سعر الذهب بالدينار

استقرت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات اليوم الاثنين 26/6/2023، في الأردن، بالتزامن مع الإجازة الرسمية لأسواق المعدن النفيس عالمياَ، وعالميا، أغلق المؤشر القياسي للذهب في بورصة كومكس منخفضًا بنسبة 2٪ منذ مطلع الشهر، وهو أكبر انخفاض له منذ نهاية يناير/ كانون الثاني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وتلقى الذهب ضربة هذا الأسبوع حيث انتعش الدولار بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أي ضعف ما كان متوقعًا.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 43.80 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.85 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.55 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21في الأردن ، 38.32 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1362 دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 43.798 دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 306.60 دينار أردني.