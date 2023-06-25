قناة عبرية: تقدم لـ"معسكر غانتس" مقابل تراجع "ائتلاف نتنياهو"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 25-6-2023، بأنه أظهر استطلاعان للرأي في "إسرائيل" تصدر حزب "المعسكر الوطني" لانتخابات "الكنيست" الصهيوني بقيادة "بيني غنتس" إذا ما جرى تنظيمها اليوم، في حين تتراجع "كلتة ائتلاف" بنيامين نتنياهو من 64 مقعداً إلى 54 مقعداً.

وبحسب استطلاع للقناة 12 العبرية، فإن أحزاب الائتلاف الحالي لحكومة نتنياهو ستحصل على 54 مقعداً موزعة على النحو الآتي: الليكود - 27 مقعدا؛ "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" - 10 مقاعد؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "يهودوت هتوراه" - 7 مقاعد.

وأوضحت القناة العبرية، أنه ستحصل أحزاب المعارضة على 66 مقعدا موزعة على هذا النحو: "المعسكر الوطني" - 28 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 18؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" - 6؛ "الجبهة - العربية للتغيير" - 4؛ "ميرتس" - 4 مقاعد.

وبخصوص الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة "الإسرائيلية"، تفوق زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس على نتنياهو، إذ حصل الأول على دعم 39% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 35% اختاروا نتنياهو.

وقالت القناة 12 العبرية: "يحصل "التجمع الوطني الديمقراطي" على دعم 2.9% من الناخبين، فيما يفشل "حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.9% من الأصوات.

وعلى المقابل، أظهر استطلاع للقناة 13 العبرية، حصول "أحزاب الائتلاف الحالي" على 52 مقعدا موزعة على النحو الآتي: "الليكود" - 24 مقعدا؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "يهودوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" - 6 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" - 5 مقاعد.

كما توقع الاستطلاع أن تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 68 مقعدا موزعة على هذا النحو: "المعسكر الوطني" - 28 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 20؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" - 6؛ "الجبهة - العربية للتغيير" - 4؛ "ميرتس" - 4 مقاعد