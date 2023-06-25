وزير الدفاع الأوكراني: سنشهد تغيّرات جذرية في الحرب مع روسيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد 25-6-2023، أنه ستحدث تغييرات جذرية في الحرب مع روسيا خلال العام الحالي.

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا، دون إعطاء إجابة واضحة حول المدة التي سيستغرقها الصراع.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني: "نحن نتفهم أن لدى القوات الروسية خطوط دفاع قوية للغاية، وخاصة حقول الألغام".

وأشار ريزنيكوف إلى أن المعارك الحالية نوع من "العمليات التمهيدية" وليست ضمن الهجوم المضاد الرئيسي لنا، لافتا إلى أن "هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا".

ويُشار إلى أنه يأتي ذلك فيما كثفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، هجماتها على الجبهة الشرقية في محاولة لاستغلال "الفوضى" التي أحدثتها أزمة تمرد قوات "فاغنر" في روسيا، فيما أعلن الجيش الروسي التصدي لمحاولة تقدم أوكرانية باتجاه باخموت.