رقم ضخم لأعداد الحجاج منذ 54 عاماً: 99 مليون حاج

كشفت السلطات السعودية اليوم الأحد 25/6/2023، أن المملكة استقبلت أكثر من 99 مليون حاج على مدى 54 عاماً، تاريخ إنشاء هيئة الإحصاء الرسمية، حتى موسم حج العام الماضي.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يرتفع عدد الحجاج لهذا العام مقارنة بالسنة الماضية، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "قدم إلى المملكة أكثر من 99 مليون حاج خلال 54 عاماً".

وقالت: "بلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى المملكة منذ بدأت الهيئة عملية الإحصاء في العام 1390هـ (1969) تحت مسمى ’مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات’، حتى العام الماضي 1443هـ (2022)، أكثر من (99 مليون حاج)".

والاثنين، يبدأ نحو مليوني حاج مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط أكبر خطة استعدادات بتاريخ السعودية لهذا الموسم، والتي تشمل مبادرات وتطبيقات رقمية، وأكبر مدينة للخيام، والاستقبال الحافل، وحشودا من الموظفين والمتطوعين غير المسبوقة.

وشهدت المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مواسم حج استثنائية منذ انتشار كورونا، حيث فرضت قيودًا على أعداد الأشخاص وأعمار المسموح لهم بأداء الحج.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفاً وقتها، وفق الأناضول.

فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.

إلا أن عام 2020 شهد موسمًا استثنائيًا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.

ومطلع الشهر الجاري، قال رئيس شؤون الحرم، عبد الرحمن السديس، في مؤتمر صحفي، إن موسم حج 1444 هجرية، "يشهد أكبر خطة تشغيلية تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

وأوضح أن تلك الخطة "نتاج عمل عام كامل من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة"، مشيرا إلى أنها "تتواكب مع الإعلان عن استقبال أعداد مليونية من الحجاج، بعد انقشاع جائحة كورونا".

ويعمل في هذه الخطة وفق حديث السديس "كادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين".

ويبلغ مجموع القوى العاملة في الحرمين الشريفين "14 ألف موظف وموظفة وعامل وعاملة، عبر 4 ورديات رئيسية".

ويضاف لذلك "توفير أكثر من 5 آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين في 51 مجالا تطوعيا، واستهداف تحقيق أكثر من 400 ألف ساعة تطوعية خلال موسم الحج"، وفق السديس.