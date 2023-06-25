شاب يقطع آلاف الأميال على قدميه لأداء الحج: من باكستان لمكة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:11 م
25 يونيو 2023
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وصل الشاب عثمان أرشد لمكة المكرمة لأداء مناسك الحاج، قادمًا من بلاده سيرًا على قدميه، متحديًا الظروف التي واجهته.

بدأ رحلته في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وقطع مسافة 5400 كم، خلالها زار عددا من الدول، منها إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيرًا المملكة العربية السعودية.

ووصل "أرشد" إلى وجهته خلال 6 أشهر، رغم عدد من الظروف التي كانت كفيلة بإعاقة تحقيق هدفه، منها على سبيل المثال لا الحصر التقلبات الجوية، والسير في طرق وعرة.

يقول الشاب الباكستاني: "في البداية أحبطني كثير من الناس، قائلين إنني لن أتمكن من تحقيق ذلك، لكنني تجاهلت كل التعليقات، وحملت طاقتي الإيجابية معي في رحلتي".

وجه "أرشد" رسالة، مفادها: "إذا كنت تريد فعل أي شيء فقط، ثق بنفسك وفكر دائمًا بشكل إيجابي، وسيساعدك الله في إكمال أي رحلة تريد القيام بها".

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