النصر يستقر على مدربه الجديد بموافقة رونالدو

أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، بأن إدارة نادي النصر، اقتربت من الاتفاق مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب بوتافوغو البرازيلي، لقيادة فريق "العالمي" بداية من الموسم الكروي المقبل.

وكانت إدارة النصر، قد فتحت خط الاتصالات مع عدد من المدربين البارزين بعد نهاية الموسم المنصرم، وذلك للتعاقد مع مدرب جديد يقود فريق "العالمي" بداية من الموسم الجديد.

ويسعى مسؤولو النصر، لحسم ملف المدرب الجديد، وذلك مع تبقي 10 أيام فقط على انطلاق المعسكر الإعدادي، الذي سيقام في البرتغال استعدادا للموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي عشر من شهر أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن كاسترو قد أخبر مفاوض نادي النصر بقدرته على إنهاء عقده بعد مباراة فريقه مع ماجالانيس التشيلي، في بطولة كوبا سود أمريكانا يوم 30 يونيو الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، قد أشاد بمواطنه كاسترو، مشددا على امتلاكه قدرات فنية جيدة.

وأكد رونالدو، على أن المدرب لويس كاسترو يضم جهازا فنيا معاونا يملك خبرة كبيرة في مجال التدريب.

يذكر أن نادي النصر لم يعلن حتى الآن عن أي صفقة بشكل رسمي، في الوقت الذي يرتبط فيه النادي بالتفاوض مع أسماء عالمية مثل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، وويليام كارفاليو نجم ريال بيتيس وساؤول نيغويز لاعب وسط أتلتيكو مدريد، وبرناردو سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي.