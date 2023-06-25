قناة عبرية: 15 عملية إطلاق نار بالضفة المحتلة خلال الأسبوع الماضي

زعمت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد 26-4-2023، بوقوع 15 عملية إطلاق نار في الضفة المحتلة ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الماضي.

وقالت القناة 14 العبرية: ""إن 15 عملية إطلاق نار وقعت خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة، موضحةً أن منها 13 عملية استهدفت قوات الجيش "الإسرائيلي".

ويُشار إلى أنه تصاعدت عمليات إطلاق النار في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، عقب استشهاد 7 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين ووقوع قوة خاصة "إسرائيلية" في كمين مُحكم لمقاتلي سرايا القدس- كتيبة جنين، أسفر عن إصابة 7 جنود بينهم قائد كتيبة في "لواء المظليين" بالإضافة لإعطاب 7 جيبات وآليات عسكرية.

كما تبع ذلك عملية "عيلي" البطولية قرب رام الله، والتي أدت لمقتل 4 مستوطنين صهاينة خلال عملية إطلاق نار في أحد محطات الوقود في المستوطنة المذكورة.