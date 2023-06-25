حادثة خطيرة.. جيش الاحتلال بزعم عثوره على صاروخ في القدس

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الأحد 25/6/2023، عن قضية أمنية خطيرة يحقق فيها جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفقاً للصحيفة، فإن جهاز "الشاباك" يحقق في قضية أمنية خطيرة، بعد العثور على صاروخ في بيت حنينا قرب القدس خلال "مسيرة الأعلام".

وأفادت الصحفية، أن التحقيق يجري فيما إذا كانت هناك نية لإطلاقه أم لا.

وأشارت الصحيفة أن الاحتلال يزعم عثوره على صاروخ في القدس، تزامناً مع مسيرة الأعلام الاستيطانية، فيما يُعلن اعتقال شاب فلسطيني.

وفي تفاصيل إضافية، قالت المصادر العبرية، أن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينياً من سكان قرية عجول في القدس بزعم قيامه بتجهيز صاروخين مرتجلين بشكل مستقل.

وادعت الاحتلال أن الفلسطيني كان يخطط لإطلاق الصاروخين باتجاه القدس خلال مسيرة الأعلام.